Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1866
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 36234 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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