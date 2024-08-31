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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 36234 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 24 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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