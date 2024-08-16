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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1869 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1869 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1869 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1869 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 3347 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1869 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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