Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1872 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,01 - 1,31 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1872
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1872 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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