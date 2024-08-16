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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1872 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1872 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1872 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1872
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1872 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1872 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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