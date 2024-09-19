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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1872 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1872
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1872
Средняя цена 9 $
Продажи
0 31
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