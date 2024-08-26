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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1870 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1870 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1870 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1870 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 24 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2021.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Numismatica Ferrarese (6)
  • Russiancoin (8)
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - November 19, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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