Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1870 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Numismatica Ferrarese
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,01 - 1,31 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1870
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1870 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 24 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2021.
Сохранность
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- KM NUMIS (1)
- Numismatica Ferrarese (6)
- Russiancoin (8)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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