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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870
Средняя цена 260 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 крейцер 1870
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1870
Средняя цена 6 $
Продажи
0 15
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