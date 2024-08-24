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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1870 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1870 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1870 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 - 0,87 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 12 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность
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  • Stare Monety (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1870 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1870 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1870 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1870 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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