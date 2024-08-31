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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1870 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1870 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1870 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 5156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
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  • M&M Basel (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Aurea - June 4, 2020
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Felzmann - February 19, 2015
Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе HIRSCH - September 24, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1870 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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