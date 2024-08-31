Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1870 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 5156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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