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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1867 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1867 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 48 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1867 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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