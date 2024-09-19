Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1867 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,01 - 1,31 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1867
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1867 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 48 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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