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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1868 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1868 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1868
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1868 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 64122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1868 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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