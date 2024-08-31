Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1861 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,01 - 1,31 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1861
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1861 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе Russiancoin за 600 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2020.
Сохранность
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- Russiancoin (9)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Где продать?
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