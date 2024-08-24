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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861
Средняя цена 190 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 крейцер 1861
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861
Средняя цена 8 $
Продажи
0 9
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