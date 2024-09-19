Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1861 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 26 марта 2023
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Дата 27 мая 2022
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Дата 11 июля 2021
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Дата 23 февраля 2019
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Дата 13 июля 2018
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