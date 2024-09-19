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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1861 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
973 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1861 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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