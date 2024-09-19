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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1862 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1862 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1862 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1862
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1862 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numismatica Ferrarese (2)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность F
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1862 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1862 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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