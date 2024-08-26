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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1860 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1860 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1860 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Numismatica Ferrarese

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1860
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1860 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 4 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.

Сохранность
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  • Russiancoin (7)
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - March 17, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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