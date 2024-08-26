Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 пфенниг 1860 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Numismatica Ferrarese
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,01 - 1,31 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1860
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1860 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 4 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Numismatica Ferrarese (6)
- Russiancoin (7)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск