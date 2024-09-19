Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1857 года. Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857) (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Разновидность: Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1857 года. Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857). Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (3)
- Rhenumis (1)
- Spink (1)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск