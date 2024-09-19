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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1857 года. Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857) (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Разновидность: Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857)

Аверс монеты - Талер 1857 года Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857) - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1857 года Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857) - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1857
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1857 года. Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857). Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Rhenumis (1)
  • Spink (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
8292 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
4760 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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