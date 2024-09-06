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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1857 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1857 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1857 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1857
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1857 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
4461 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Emporium Hamburg - October 9, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи Талер 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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