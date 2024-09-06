Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1857 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1857 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
4461 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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