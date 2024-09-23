Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1859 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 400 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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