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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1859 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 400 EUR. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1859 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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