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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена 250 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 крейцер 1859
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1859
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1859 Визит принца и принцессы на монетный двор
Средняя цена 580 $
Продажи
0 19
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