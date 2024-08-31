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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1859 года "Визит принца и принцессы на монетный двор" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1859 года "Визит принца и принцессы на монетный двор" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1859 года "Визит принца и принцессы на монетный двор" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1859
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1859 года "Визит принца и принцессы на монетный двор". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1850 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (5)
  • Grün (1)
  • Künker (10)
  • Sonntag (2)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
817 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1859 "Визит принца и принцессы на монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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