Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1859 года "Визит принца и принцессы на монетный двор" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1859
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1859 года "Визит принца и принцессы на монетный двор". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1850 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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