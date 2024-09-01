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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1869 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 7348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.

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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Heritage - December 5, 2019
Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Heritage - December 5, 2019
Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Heritage - October 27, 2016
Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Heritage - October 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1869 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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