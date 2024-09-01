Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1869 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 7348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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