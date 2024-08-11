Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1871 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 800 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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