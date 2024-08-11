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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1871 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1871 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1871 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 800 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
844 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Stack's - January 14, 2019
Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Auctiones - June 17, 2018
Продавец Auctiones
Дата 17 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1871 на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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