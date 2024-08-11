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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1871 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871
Средняя цена 330 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1871
Средняя цена 25 $
Продажи
1 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1871
Средняя цена
Продажи
0 9
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