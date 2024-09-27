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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1871 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 - 0,87 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Stephen Album - April 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 апреля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1871 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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