Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1871 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 - 0,87 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1871
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Grün (1)
- Heritage Eur (3)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Russiancoin (2)
- Stephen Album (3)
- WAG (1)
- Zöttl (2)
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск