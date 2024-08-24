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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1868 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1868 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1868 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1868
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 490 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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  • Aurea (1)
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  • Höhn (1)
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  • Rauch (1)
  • Sedwick (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1868 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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