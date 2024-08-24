Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1868 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1868
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 490 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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