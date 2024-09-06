Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1865 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 4139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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