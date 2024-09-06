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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1865 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 4139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1865 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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