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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена 370 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1865
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1865
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1865
Средняя цена 15 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
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