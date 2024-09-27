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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1865 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 - 0,87 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Katz Auction за 29 EUR. Торги состоялись 12 мая 2023.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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