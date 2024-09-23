Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1865 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1865
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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