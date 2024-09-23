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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1865 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1865 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1865 на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1865 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1865 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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