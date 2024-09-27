Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1863 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2175 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 460 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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