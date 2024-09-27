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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1863 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2175 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 460 EUR. Торги состоялись 8 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WAG (5)
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Numismatica Ferrarese - January 16, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Roxbury’s - July 22, 2021
Продавец Roxbury’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Roxbury’s - December 6, 2020
Продавец Roxbury’s
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Aurea - September 10, 2020
Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1863 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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