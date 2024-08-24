Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1862 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1862
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 6602 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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