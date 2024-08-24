Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1862 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 6602 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • Chiswick Auctions (1)
  • CNG (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Felzmann (1)
  • Grün (5)
  • Künker (6)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (4)
  • Sartor Numismatica (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Russiancoin - February 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Гессен-Дармштадт Талер 1862 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1862 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск