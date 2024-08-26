Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1860 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1893 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
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Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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