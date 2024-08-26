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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1860 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1893 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Numismatica Ranieri - December 10, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность UNC
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Solidus Numismatik - September 23, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1860 на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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