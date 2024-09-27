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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1867 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 - 0,87 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2544 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1867 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1867 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1867 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1867 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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