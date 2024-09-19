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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1850 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1850
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1850 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 5538 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.

Сохранность
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  • Naumann (2)
  • Sonntag (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1850 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1850 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1850 на аукционе Naumann - June 6, 2021
Продавец Naumann
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1850 на аукционе Naumann - July 1, 2018
Продавец Naumann
Дата 1 июля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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