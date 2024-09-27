Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1854
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1854 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1854 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск