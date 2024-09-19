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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1853 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1853 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1853 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1853
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1853 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 3749 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 72 EUR. Торги состоялись 16 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1853 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1853 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1853 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1853 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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