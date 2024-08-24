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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1854
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Russiancoin за 1100 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1854 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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