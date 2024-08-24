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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1847 года "Тип 1837-1847" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Геллер 1847 года "Тип 1837-1847" - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Геллер 1847 года "Тип 1837-1847" - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Геллер
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1847 года. Это медная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 22 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт Геллер 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт Геллер 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1847 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1847 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Гессен-Дармштадт Геллер 1847 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Гессен-Дармштадт Геллер 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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