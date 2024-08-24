Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Геллер 1847 года "Тип 1837-1847" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,16 - 1,46 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал Геллер
- Год 1847
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1847 года. Это медная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 22 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Zöttl (2)
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Где продать?
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