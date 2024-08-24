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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Медные монеты Геллер Людвига II - Гессен-Дармштадт

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Геллер 1837-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1837 0 01840 0 11841 0 11842 0 01843 0 121844 0 11845 0 01846 0 01847 0 5
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Геллер 1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1847 0 0
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