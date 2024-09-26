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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1837 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Геллер 1837 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Геллер 1837 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Геллер
  • Год 1837
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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