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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1837 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837 H. R.
Средняя цена 640 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гульден 1837
Средняя цена 310 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1837
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1837
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1837
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1837
Средняя цена
Продажи
0 0
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