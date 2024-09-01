Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1837 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1837
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2132 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
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