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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1837 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1837 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1837
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2132 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1837 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1837 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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