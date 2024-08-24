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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 6 крейцеров Людвига II - Гессен-Дармштадт

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6 крейцеров 1833-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1833 0 81834 0 341835 0 101836 0 241837 0 2
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6 крейцеров 1838-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 0 181839 0 01840 0 11841 0 171842 0 3
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6 крейцеров 1843-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1843 0 61844 0 41844 Золото 0 11845 0 31846 0 61847 0 0
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