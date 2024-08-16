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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1840 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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