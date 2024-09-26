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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1840 C.V. H.R.
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5 гульденов 1840 C.V. H.R.
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 67

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840
Средняя цена 200 $
Продажи
2 157
Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена 150 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена 70 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1840
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1840
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1840
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
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