Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1840 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1840
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 гульден 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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