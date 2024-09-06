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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1840 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 280 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе GINZA - June 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 июня 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1840 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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