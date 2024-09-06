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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1 гульден Людвига II - Гессен-Дармштадт

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1 гульден 1837-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1837 0 291838 0 271839 0 231840 0 111841 0 71842 0 401843 0 131844 0 61845 0 71846 0 41847 0 1
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