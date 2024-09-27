Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1843
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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