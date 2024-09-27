Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 774 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • InAsta (1)
  • Künker (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе InAsta - May 5, 2022
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1843 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига II Монеты Гессен-Дармштадт 1843 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск