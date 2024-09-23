Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена 210 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843
Средняя цена 150 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1843
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1843
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1843 Инкузный брак
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1843
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1843
Средняя цена 5 $
Продажи
0 12

Памятные монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов 1843 В честь визита российского наследника
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1843 В честь визита российского наследника
Средняя цена 820 $
Продажи
0 32
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск