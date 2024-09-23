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Гессен-Дармштадт
1843
Гессен-Дармштадт
Период:
1806-1872
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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Гессен-Дармштадт
1843
Монеты Гессен-Дармштадт 1843 года
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Серебро
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Серебряные монеты
1 гульден 1843
Средняя цена
210 $
Продажи
0
13
1/2 гульдена 1843
Средняя цена
150 $
Продажи
0
13
6 крейцеров 1843
Средняя цена
45 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1843
Средняя цена
140 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1843
Инкузный брак
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1843
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
Медные монеты
Геллер 1843
Средняя цена
5 $
Продажи
0
12
Памятные монеты
5 дукатов 1843 В честь визита российского наследника
Средняя цена
20000 $
Продажи
0
2
1 гульден 1843 В честь визита российского наследника
Средняя цена
820 $
Продажи
0
32
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Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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