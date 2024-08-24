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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1843 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1843 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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